Milan'dan Beşiktaş'a Yacine Adli önerisi!

Ante Rebic pazarlıkları sırasında Milan, takımdan ayrılmasını istediği Yacine Adli'yi Beşiktaş'a önermişti.
Transfer döneminin sonu yaklaşırken Adli ile Kartal'ın adı bir kez daha gündeme geldi.
Çünkü Ajax ve Salernitana'dan teklif almasına rağmen bu 2 kulüple de anlaşamayan 23 yaşındaki orta saha, Milan'ın da kendisini yollamak istemesi sebebiyle bir çıkış yolu arıyor.
Oyuncuyu teknik ekibe ileten yönetim, gelecek yanıtı bekliyor.
Transfer döneminin sonu yaklaşırken Adli ile Kartal'ın adı bir kez daha gündeme geldi.
Çünkü Ajax ve Salernitana'dan teklif almasına rağmen bu 2 kulüple de anlaşamayan 23 yaşındaki orta saha, Milan'ın da kendisini yollamak istemesi sebebiyle bir çıkış yolu arıyor.
Oyuncuyu teknik ekibe ileten yönetim, gelecek yanıtı bekliyor.