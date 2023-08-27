Milan'dan Beşiktaş'a Yacine Adli önerisi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Milan'dan yeni bir öneri geldi. İtalyan ekibi kadroda düşünmediği on numara Yacine Adli'yi siyah-beyazlılara önerdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Milan'dan Beşiktaş'a Yacine Adli önerisi!
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27 Ağustos 2023 13:27
Ante Rebic pazarlıkları sırasında Milan, takımdan ayrılmasını istediği Yacine Adli'yi Beşiktaş'a önermişti.

Transfer döneminin sonu yaklaşırken Adli ile Kartal'ın adı bir kez daha gündeme geldi.

Çünkü Ajax ve Salernitana'dan teklif almasına rağmen bu 2 kulüple de anlaşamayan 23 yaşındaki orta saha, Milan'ın da kendisini yollamak istemesi sebebiyle bir çıkış yolu arıyor.

Oyuncuyu teknik ekibe ileten yönetim, gelecek yanıtı bekliyor.

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