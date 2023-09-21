Milan'da Maignan iki maçta yok!

Milan'da Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United ile oynanan maçta sakatlanan Mike Maignan'ın durumu belli oldu.



İtalyan basınında yer alan habere göre, 28 yaşındaki kalecinin 30 Eylül'de sahalara geri dönmesinin beklendiği aktarıldı.



Fransız kalecinin, bu sürede ligde oynanacak Hellas Verona ve Cagliari maçlarını kaçıracağı kaydedildi.



Maignan'nın 30 Eylül'de Lazio ile oynanacak maçta sahada olması bekleniyor.



