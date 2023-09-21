Milan'da Maignan iki maçta yok!

Milan'da Newcastle United maçında sakatlanan Mike Maignan'ın, ligdeki Hellas Verona ve Cagliari maçlarını kaçıracağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Milan'da Maignan iki maçta yok!
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21 Eylül 2023 16:57
Milan'da Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United ile oynanan maçta sakatlanan Mike Maignan'ın durumu belli oldu.

İtalyan basınında yer alan habere göre, 28 yaşındaki kalecinin 30 Eylül'de sahalara geri dönmesinin beklendiği aktarıldı.

Fransız kalecinin, bu sürede ligde oynanacak Hellas Verona ve Cagliari maçlarını kaçıracağı kaydedildi.

Maignan'nın 30 Eylül'de Lazio ile oynanacak maçta sahada olması bekleniyor.

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