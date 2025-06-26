Milan'da ayrılık yükleniyor: Divock Origi

Transfer çalışmalarını sürdüren Milan, bir yandan da kadrosundaki yapılanmayı şekillendirmeye devam ediyor.Di Marzio'nun haberine göre İtalyan devinin, performansı beklentilerin altında kalan Divock Origi ile sözleşme feshi için görüşmeler yürüttüğü belirtildi.Liverpool ve Lille gibi önemli kulüplerin formasını da giyen Belçikalı oyuncu, Milan kariyerinde 36 maça çıkarken yalnızca 2 gol ve 1 asist üretebildi.Origi, Liverpool döneminde ise çok daha etkileyici bir performansa imza atmıştı. İngiliz ekibiyle 175 maça çıkan forvet, 41 gol ve 17 asist üreterek takımına önemli katkılar sağladı.Kariyerindeki en unutulmaz anlardan biri ise 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi finali oldu. Liverpool'un Tottenham'ı 2-0 mağlup ettiği maçta ağları sarsan Origi, Mohamed Salah ile birlikte kupayı getiren isimlerden biri olmuştu.Milan'ın önümüzdeki günlerde sözleşme feshi sürecini resmiyete dökmesi bekleniyor.