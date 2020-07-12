Mihajlovic lösemi hastalığını anlattı

Bologna Teknik Direktörlük görevini yürüten Sinisa Mihajlovic, 1 yıldır lösemi hastalığı ile mücadele ediyor. Deneyimli teknik direktör hastalık döneminde yaşadıklarını anlattı.
"KOLAY UNUTULABİLECEK BİR GÜN DEĞİL"
51 yaşındaki Mihajlovic yaptığı açıklamada; "11 Temmuz 2019'da doktorlar otel odama geldi ve lösemi olduğumu söylediler. O sabah kemik iliği testi yaptırdım ve hastalıktan emin oldum. Üzerinden 1 yıl geçti ve tabii ki kolay kolay unutabileceğim bir gün değil." dedi.
Mihajlovic, açıklamalarının devamında; "Kimse bugün benim basın toplantısında futbol konuşuyor olmamı beklemezdi." dedi.
Mihajlovic'in takımı Bologna, 31 maç sonunda Serie A'da 10. sırada yer alıyor.
"KOLAY UNUTULABİLECEK BİR GÜN DEĞİL"
51 yaşındaki Mihajlovic yaptığı açıklamada; "11 Temmuz 2019'da doktorlar otel odama geldi ve lösemi olduğumu söylediler. O sabah kemik iliği testi yaptırdım ve hastalıktan emin oldum. Üzerinden 1 yıl geçti ve tabii ki kolay kolay unutabileceğim bir gün değil." dedi.
Mihajlovic, açıklamalarının devamında; "Kimse bugün benim basın toplantısında futbol konuşuyor olmamı beklemezdi." dedi.
Mihajlovic'in takımı Bologna, 31 maç sonunda Serie A'da 10. sırada yer alıyor.