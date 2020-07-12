Mihajlovic lösemi hastalığını anlattı

Bologna Teknik Direktörlük görevini yürüten Sinisa Mihajlovic, 1 yıldır lösemi hastalığı ile mücadele ediyor. Deneyimli teknik direktör hastalık döneminde yaşadıklarını anlattı.



"KOLAY UNUTULABİLECEK BİR GÜN DEĞİL"



51 yaşındaki Mihajlovic yaptığı açıklamada; "11 Temmuz 2019'da doktorlar otel odama geldi ve lösemi olduğumu söylediler. O sabah kemik iliği testi yaptırdım ve hastalıktan emin oldum. Üzerinden 1 yıl geçti ve tabii ki kolay kolay unutabileceğim bir gün değil." dedi.



Mihajlovic, açıklamalarının devamında; "Kimse bugün benim basın toplantısında futbol konuşuyor olmamı beklemezdi." dedi.



Mihajlovic'in takımı Bologna, 31 maç sonunda Serie A'da 10. sırada yer alıyor.



