Mihajlovic lösemi hastalığını anlattı

Teknik Direktör Sinisa Mihajlovic, bundan 1 sene önce yakalandığı lösemi hastalığı üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Mihajlovic lösemi hastalığını anlattı
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12 Temmuz 2020 16:28
Bologna Teknik Direktörlük görevini yürüten Sinisa Mihajlovic, 1 yıldır lösemi hastalığı ile mücadele ediyor. Deneyimli teknik direktör hastalık döneminde yaşadıklarını anlattı.

"KOLAY UNUTULABİLECEK BİR GÜN DEĞİL"

51 yaşındaki Mihajlovic yaptığı açıklamada; "11 Temmuz 2019'da doktorlar otel odama geldi ve lösemi olduğumu söylediler. O sabah kemik iliği testi yaptırdım ve hastalıktan emin oldum. Üzerinden 1 yıl geçti ve tabii ki kolay kolay unutabileceğim bir gün değil." dedi.

Mihajlovic, açıklamalarının devamında; "Kimse bugün benim basın toplantısında futbol konuşuyor olmamı beklemezdi." dedi.

Mihajlovic'in takımı Bologna, 31 maç sonunda Serie A'da 10. sırada yer alıyor. 



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