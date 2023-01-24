Miha Zajc transferine 'başkan' vetosu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlı takıma ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc transferinde kötü bir haber geldi.Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus'un gelecek planlarında yer almadığı ifade edilen Miha Zajc için Beşiktaş resmi teklifini iletti. Ancak; Sarı-Lacivertliler'in 1 numaralı ismi Ali Koç, 28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a gitmesine sıcak bakmadı ve ezeli rakiplerinden gelen bu transfer teklifini geri çevirdi.2019'da Fenerbahçe'ye katılan ve Kanarya'nın daha önce Genoa ile Empoli'ye kiralık gönderdiği futbolcunun da Beşiktaş'a sıcak baktığı biliniyordu. Zajc, bu sezon Fenerbahçe'de istediği süreyi alamadı. 17 maçta 3 gol 1 asist üreten futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Kartal, futbolcuyu yaz döneminde bedel ödemeden alabilecek.