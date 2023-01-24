Miha Zajc transferine "başkan" vetosu

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Miha Zajc için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan veto geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc transferine 'başkan' vetosu
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24 Ocak 2023 10:53
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlı takıma ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc transferinde kötü bir haber geldi.

ALİ KOÇ TEKLİFİ REDDETTİ

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus'un gelecek planlarında yer almadığı ifade edilen Miha Zajc için Beşiktaş resmi teklifini iletti. Ancak; Sarı-Lacivertliler'in 1 numaralı ismi Ali Koç, 28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a gitmesine sıcak bakmadı ve ezeli rakiplerinden gelen bu transfer teklifini geri çevirdi.

MIHA ZAJC DA İSTİYORDU

2019'da Fenerbahçe'ye katılan ve Kanarya'nın daha önce Genoa ile Empoli'ye kiralık gönderdiği futbolcunun da Beşiktaş'a sıcak baktığı biliniyordu. Zajc, bu sezon Fenerbahçe'de istediği süreyi alamadı. 17 maçta 3 gol 1 asist üreten futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Kartal, futbolcuyu yaz döneminde bedel ödemeden alabilecek.



 
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