Miguel Crespo sakatlık yaşadı

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sakatlık nedeniyle Sivasspor maçını tamamlayamadı.
Müsabakanın 58. dakikasında kendisini yere bırakan 27 yaşındaki oyuncunun önce saha içinde tedavisi gerçekleştirildi.
Hakem Bahattin Şimşek, 59. dakikada sedyeyi oyun alanına çağırdı ancak Crespo tedavisinin ardından yürüyerek oyun alanını terk etti.
Hemen ardından oyuna dönen Crespo, 65. dakikada ise yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
Müsabakanın 58. dakikasında kendisini yere bırakan 27 yaşındaki oyuncunun önce saha içinde tedavisi gerçekleştirildi.
Hakem Bahattin Şimşek, 59. dakikada sedyeyi oyun alanına çağırdı ancak Crespo tedavisinin ardından yürüyerek oyun alanını terk etti.
Hemen ardından oyuna dönen Crespo, 65. dakikada ise yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
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