Phoenix Suns guard'ı Vasilije Micic, adının gelecek sezon için farklı takımlarla anılmasıyla ilgili ilk kez konuştu.



NBA'de sözleşmesinde yer alan takım opsiyonuna dikkat çeken Sırp oyuncu, net bir karar verilmeden söylentilere kulak asılmaması gerektiğini vurguladı.



"Açıkçası gerçekten bilmiyorum. Takımın benim kontratımda opsiyonu var. Bu NBA'de ciddi bir madde. Şu an için tek bildiğim şey, oynamak istediğim. Söylenti çok. Arkadaşlarım bana mesaj atıyor, ama imza atmadıysam konuşacak bir şey yok."



Micic, Şubat ayındaki takas döneminde Charlotte Hornets'tan Phoenix Suns'a transfer olmuştu. Ancak Suns formasıyla sadece 5 maçta görev aldı. Takımın 2025 sezonu için 8.1 milyon dolarlık opsiyon hakkı bulunuyor.



Opsiyonun kullanılmaması, Phoenix'e maaş bütçesi ve vergi yükü açısından rahatlama sağlayabilir. Öte yandan bu rakam, ikinci vergi eşiğini aşan Suns gibi bir takım için sezon içi takaslarda da değerli olabilir.



Charlotte ve Phoenix'te geçirdiği yılın ardından fazla süre alamayan Micic, gözünü şimdi bu yaz Sırbistan ile katılacağı EuroBasket turnuvasına dikmiş durumda.



"Tabii ki oynamayı çok istiyorum. Geçen yıl bizim için harikaydı. Bu yıl daha da iyi olmasını umuyoruz. Her zaman birileri eksik olur ama bu kez herkes gelirse müthiş olur. Başarıya açız."



Micic, Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ancak NBA kariyerinin geleceği, Suns'ın vereceği karara bağlı olarak belirsizliğini sürdürüyor.



