Micic: 'Çok iyi bir kadromuz var, hanedanlık kurabiliriz'

Vasilije Micic, yeni takımına katılmak için Tel Aviv'e gitti.
İki sezonluk NBA macerasının ardından Vasilije Micic, EuroLeague'e geri döndü. Sırp oyun kurucu, Hapoel IBI Tel Aviv ile üç yıllığına anlaştı ve toplam 14 milyon Euro'luk kontratıyla Avrupa basketbolunun en yüksek maaşlı oyuncusu oldu.
Pazar gecesi Tel Aviv'e iniş yaptıktan sonra basın mensuplarına konuşan Micic, "Gerçekten çok mutluyum. Benim için uzun bir yolculuktu ve bu şekilde sonuçlanmasından dolayı mutluyum" dedi.
Anadolu Efes formasıyla iki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Micic, Hapoel Tel Aviv'i tercih etme nedenini ise şu sözlerle anlattı: "Yeni bir projenin parçası olmak ve geleceği inşa etmeyi amaçlayan bir takımda yer almak fikri beni cezbetti. Dimitris Itoudis ile bu fikir üzerine çok daha önce konuşmuştuk. Takım başkanı ve sahibinden gelen ek destekle her şey çok iyi sonuçlandı."
Tel Aviv'i "dünyanın en güzel şehirlerinden biri" olarak tanımlayan Sırp yıldız, bölgedeki güvenlik endişeleriyle ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Zor dönemler geçirmiş bir ülkeden geliyorum. Ama sizin için güvenliyse, benim için de öyledir. Bu tarz durumlar insanları daha çok bir araya getiriyor. Buraya gelmek için doğru zaman olduğuna inanıyorum."
Hapoel Tel Aviv bu yaz kadrosuna Vasilije Micic'in yanı sıra Elijah Bryant, Tyler Ennis, Chris Jones, Collin Malcolm, Tai Odiase, Dan Oturu, Itay Segev ve Yiftach Ziv gibi isimleri de kattı. Yeni kadro hakkında konuşan Micic, "Geçen seneden kalan oyuncularla ve yeni gelenlerle çok iyi bir takım kurduk. Doğru tutum ve çok çalışmayla burada bir hanedanlık kurma şansımız var" ifadelerini kullandı.
Micic, Sırbistan Milli Takımı ile EuroBasket 2025'te mücadele edeceği için sezon öncesi hazırlık kampının büyük bölümünü kaçıracak. Ancak 2025-26 EuroLeague sezonu ve İsrail Ligi'nde Hapoel Tel Aviv'in en önemli kozlarından biri olacak.
İki sezonluk NBA macerasının ardından Vasilije Micic, EuroLeague'e geri döndü. Sırp oyun kurucu, Hapoel IBI Tel Aviv ile üç yıllığına anlaştı ve toplam 14 milyon Euro'luk kontratıyla Avrupa basketbolunun en yüksek maaşlı oyuncusu oldu.
Pazar gecesi Tel Aviv'e iniş yaptıktan sonra basın mensuplarına konuşan Micic, "Gerçekten çok mutluyum. Benim için uzun bir yolculuktu ve bu şekilde sonuçlanmasından dolayı mutluyum" dedi.
Anadolu Efes formasıyla iki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Micic, Hapoel Tel Aviv'i tercih etme nedenini ise şu sözlerle anlattı: "Yeni bir projenin parçası olmak ve geleceği inşa etmeyi amaçlayan bir takımda yer almak fikri beni cezbetti. Dimitris Itoudis ile bu fikir üzerine çok daha önce konuşmuştuk. Takım başkanı ve sahibinden gelen ek destekle her şey çok iyi sonuçlandı."
Tel Aviv'i "dünyanın en güzel şehirlerinden biri" olarak tanımlayan Sırp yıldız, bölgedeki güvenlik endişeleriyle ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Zor dönemler geçirmiş bir ülkeden geliyorum. Ama sizin için güvenliyse, benim için de öyledir. Bu tarz durumlar insanları daha çok bir araya getiriyor. Buraya gelmek için doğru zaman olduğuna inanıyorum."
Hapoel Tel Aviv bu yaz kadrosuna Vasilije Micic'in yanı sıra Elijah Bryant, Tyler Ennis, Chris Jones, Collin Malcolm, Tai Odiase, Dan Oturu, Itay Segev ve Yiftach Ziv gibi isimleri de kattı. Yeni kadro hakkında konuşan Micic, "Geçen seneden kalan oyuncularla ve yeni gelenlerle çok iyi bir takım kurduk. Doğru tutum ve çok çalışmayla burada bir hanedanlık kurma şansımız var" ifadelerini kullandı.
Micic, Sırbistan Milli Takımı ile EuroBasket 2025'te mücadele edeceği için sezon öncesi hazırlık kampının büyük bölümünü kaçıracak. Ancak 2025-26 EuroLeague sezonu ve İsrail Ligi'nde Hapoel Tel Aviv'in en önemli kozlarından biri olacak.