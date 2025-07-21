Micic: 'Çok iyi bir kadromuz var, hanedanlık kurabiliriz'

Vasilije Micic, yeni takımına katılmak için Tel Aviv'e gitti.İki sezonluk NBA macerasının ardından Vasilije Micic, EuroLeague'e geri döndü. Sırp oyun kurucu, Hapoel IBI Tel Aviv ile üç yıllığına anlaştı ve toplam 14 milyon Euro'luk kontratıyla Avrupa basketbolunun en yüksek maaşlı oyuncusu oldu.Pazar gecesi Tel Aviv'e iniş yaptıktan sonra basın mensuplarına konuşan Micic,dedi.Anadolu Efes formasıyla iki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Micic, Hapoel Tel Aviv'i tercih etme nedenini ise şu sözlerle anlattı:Tel Aviv'i "dünyanın en güzel şehirlerinden biri" olarak tanımlayan Sırp yıldız, bölgedeki güvenlik endişeleriyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:Hapoel Tel Aviv bu yaz kadrosuna Vasilije Micic'in yanı sıra Elijah Bryant, Tyler Ennis, Chris Jones, Collin Malcolm, Tai Odiase, Dan Oturu, Itay Segev ve Yiftach Ziv gibi isimleri de kattı. Yeni kadro hakkında konuşan Micic,ifadelerini kullandı.Micic, Sırbistan Milli Takımı ile EuroBasket 2025'te mücadele edeceği için sezon öncesi hazırlık kampının büyük bölümünü kaçıracak. Ancak 2025-26 EuroLeague sezonu ve İsrail Ligi'nde Hapoel Tel Aviv'in en önemli kozlarından biri olacak.