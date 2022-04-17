Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi, ortaya koyduğu performansla büyük eleştiri alsa da krallık yarışında ikinci konumda.



Alanyaspor maçında attığı 2 golle skor sayısını 14'e yükselten ve Hataylı El Kaabi'nin 1 gol gerisinde ikinci sırada bulunan Belçikalı forvet, bugün Giresunspor karşısında ortaya koyacağı futbolla zirveye çıkmak istiyor.



Deneyimli futbolcu, Alanya maçı sonrasında yakaladığı yükseliş trendini sürdürüp atacağı gollerle hem takımına galibiyeti getirmeyi hem de krallık yarışında en tepeyi almayı amaçlıyor.







