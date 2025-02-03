Michy Batshuayi, Eintracht Frankfurt'ta

Galatasaray, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini feshetti. Belçikalı golcünün yeni adresi Almanya oldu.

Haber; Sporx.com
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Michy Batshuayi, Eintracht Frankfurt'ta
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03 Şubat 2025 23:16
Son güncelleme 03 Şubat 2025 23:35
Galatasaray Kulübü, Michy Batshuayi ile yollarını resmen ayırdı. Belçikalı golcü, Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a imza attı.

Eintracht Frankfurt, Batshuayi'nin transferini resmen açıkladı. Galatasaray, Michy Batshuayi için Eintracht Frankfurt'un 3 Milyon euro bonservis ve 500 Bin euro bonus ödeyeceğini duyurdu.

Öte yandan Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Michy Batshuayi. Bundan sonraki kariyerinde başarılar!" denildi.

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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