Galatasaray Kulübü, Michy Batshuayi ile yollarını resmen ayırdı. Belçikalı golcü, Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a imza attı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Eintracht Frankfurt, Batshuayi'nin transferini resmen açıkladı. Galatasaray, Michy Batshuayi için Eintracht Frankfurt'un 3 Milyon euro bonservis ve 500 Bin euro bonus ödeyeceğini duyurdu.
Öte yandan Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Michy Batshuayi. Bundan sonraki kariyerinde başarılar!" denildi.
Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
Eintracht Frankfurt, Batshuayi'nin transferini resmen açıkladı. Galatasaray, Michy Batshuayi için Eintracht Frankfurt'un 3 Milyon euro bonservis ve 500 Bin euro bonus ödeyeceğini duyurdu.
Öte yandan Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Michy Batshuayi. Bundan sonraki kariyerinde başarılar!" denildi.
Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
Eintracht Frankfurt, Michy Batshuayi'nin transferini açıkladı.🦇pic.twitter.com/w71w7zIEri
— Sporx (@sporx) February 3, 2025