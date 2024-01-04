Michel Sanchez: 'Real'e ayak uyduramayız'

Girona Teknik Direktörü Michel Sanchez, ligde şampiyon olma ihtimallerinin az olduğunu belirtti.



Michel Sanchez yaptığı açıklamada, "Hedefimiz La Liga'yı kazanmak değil. Biz ligde Real Madrid'e ayak uyduramayız." dedi.



Genç teknik adam, "Hayalimiz ligi üst sırada bitirip Avrupa'ya gitmek." ifadelerini kullandı.



Bu sezon çok iyi bir performans sergileyen Girona, 48 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. İspanyol ekibi, Real Madrid ile aynı puanda olmasına rağmen averajla geride kaldı.





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