Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Michael Valkanis, karşılaşmada takım ruhunu çok iyi ortaya koyduklarını belirtti.



Michael Valkanis, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Her zaman kazanmak istediğini aktaran Valkanis, "Zorlu ve ilginç bir maçtı. 2-0'dan 2-2 yaptığımız için de mutluyum. 3 puan alamadık ama pozitif şeyler çıkardık. Önceki maçtan 4 farklı oyuncu oynattık. Salih, bugün ilk kez mücadele etti. Bünyamin birçok farklı pozisyonda oynadı. Kendisi elinden gelen her şeyi yapıyor. Takım ruhunu maçta çok iyi ortaya koyduk. 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren de ilk yarıda yediğimiz baskıyı çok güzel karşıladı." değerlendirmesinde bulundu.



İlk yarı oyuna tam adapte olamadıklarını vurgulayan Valkanis, "0-0 içeriye gireriz diye umdum ancak çok basit bir gol yedik. Biz de penaltı kazandık. Penaltıyı gole çevirebilsek farklı şeyler olabilirdi. İkinci yarıda topla oynadık ve değişiklikler de buna yardımcı oldu. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Ali Yavuz Kol'un performansından memnunum. Bugün iki asist yaptı. Kampta da çok iyi çalıştı. Kendisi yedek değil, oyunun kaderini değiştirebilecek birisi. Belki bir 10 dakikamız daha olsaydı 3 puan alabilirdik. Çalışmaya, savaşmaya ve gelişmeye devam edeceğiz. Kazanmak istiyorduk. Buradan elimiz boş dönmedik. Şimdi ise Galatasaray maçına odaklanacağız. Bu maçı bir kez daha izleyeceğiz ve analizlerimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.





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