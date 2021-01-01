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Michael Porter Jr., "yakın gelecekte" parkelerden uzak!

Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, Michael Porter Jr.'ın geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği sırt sakatlığının ardından "yakın gelecekte" parkelerden uzak olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, Michael Porter Jr.'ın geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği sırt sakatlığının ardından "yakın gelecekte" parkelerden uzak olacağını söyledi.

Porter, geçtiğimiz Cumartesi günü Houston Rockets'a karşı oynanan maçın ilk çeyreğinin başlarında bir turnike girişiminde bulunurken kendini sakatlamış, oyunu tamamen terk etmeden önce birkaç dakika sahada kalmıştı.

Malone, "Bu, çok dikkatli olduğumuz ve doktorlarla sürekli iletişim halinde olduğumuz bir süreç." şeklinde konuştu.

Sezona zorlu bir başlangıç yapan Porter Jr., oynadığı dokuz maçta %35.9 şut isabeti ile (%20.8 üçlük) 9.9 sayı ortalaması tutturabilmişti.


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