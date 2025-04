Denver Nuggets'ın görevden aldığı başantrenör Michael Malone, sessizliğini bozarak duygusal bir veda mesajı yayımladı.



Malone, Denver Post aracılığıyla yaptığı açıklamada kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.



"10 yıl önce Denver Nuggets başantrenörlüğü gibi inanılmaz bir fırsat sunuldu bana. Bu fırsatın hayatımın sonraki on yılına bu kadar derin bir etki bırakacağını o zaman bilmiyordum." diyen Malone, şu ifadeleri kullandı:



"Kroenke ailesine, olağanüstü oyuncularımıza ve son derece yetenekli antrenör kadroma en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Her gün birlikte çalışmak bir onurdu."



"Taraftarlarımıza Her gece bu takım için mücadele etmek benim için büyük bir zevkti. Denver'a ilk NBA şampiyonluğunu getirmek hayatım boyunca gururla taşıyacağım bir başarı olacak. Aileme gösterdiğiniz sevgi ve desteği asla unutmayacağım. Denver benim evim ve bu takımın koçu olmak benim ayrıcalığımdı."



Malone, sezonun bitimine bir hafta kala görevinden alınmadan önce 10. sezonunu tamamlama yolundaydı. 471 normal sezon galibiyeti ve 44 play-off galibiyetiyle kulüp tarihinin en başarılı koçu olarak görevden ayrıldı.



2023 yılında Nuggets'ı şampiyonluğa taşıyan Malone, aynı zamanda kulüp tarihindeki en yüksek galibiyet yüzdelerine de sahip.