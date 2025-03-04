NBA'de 10 sezon forma giyen tecrübeli uzun forvet Meyers Leonard, profesyonel basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı.



Leonard, kariyerinde Portland Trail Blazers, Miami Heat ve Milwaukee Bucks formalarını giydi. Ancak, 2021 yılında bir video oyunu yayını sırasında yaptığı antisemitik yorum nedeniyle NBA tarafından 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı ve takım faaliyetlerinden uzaklaştırıldı.



Bu olayın ardından Miami Heat, Leonard'ı Oklahoma City Thunder'a takas etti. Ancak Thunder, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmadan serbest bıraktı.



Sakatlıkları nedeniyle bir sezon boyunca parkelerden uzak kalan Leonard, yaptığı hatadan ders çıkardığını ve bu süreçte kendini eğiterek özür dilemeye çalıştığını belirtti. 2023 yılında Milwaukee Bucks ile sözleşme imzalayan Leonard, son sezonunu burada geçirdi.



Leonard, emeklilik kararına ilişkin detaylı bir açıklama yapmazken, gelecekte farklı projelerle spor camiasında yer alabileceği öne sürülüyor.



