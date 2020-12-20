Mevlüt Erdinç için yüzde 80 Fenerbahçe gerçeği

Galatasaray'ı yıkan golü atan Mevlüt Erdinç'in Karagümrük'ten aldığı 1 milyon Euro'luk ücretin yüzde 80'ini (800 bin Euro) eski kulübünün ödediği öğrenildi

Haber; Sabah
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Mevlüt Erdinç için yüzde 80 Fenerbahçe gerçeği
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20 Aralık 2020 10:33
Galatasaray'ın Karagümrük maçında skoru belirleyen Mevlüt Erdinç'le ilgili de ilginç bir detay ortaya çıktı. Fenerbahçe'den alınan Mevlüt'e 1 milyon Euro'luk ücretinin yüzde 80'ini (800 bin Euro) sarı-lacivertli kulübün ödediği bilgisine ulaşıldı.

33 yaşındaki forvet, G.Saray'a attığı golle hem Karagümrük'ü hem de maaşının büyük kısmını ödeyen Aslan'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sevindirdi. Karagümrük, kiralık oyuncusu Jimmy Durmaz'ın ücretinin yüzde 60'ını da Galatasaray'a ödetiyor.



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