Mevlüt Erdinç için yüzde 80 Fenerbahçe gerçeği

Galatasaray'ın Karagümrük maçında skoru belirleyen Mevlüt Erdinç'le ilgili de ilginç bir detay ortaya çıktı. Fenerbahçe'den alınan Mevlüt'e 1 milyon Euro'luk ücretinin yüzde 80'ini (800 bin Euro) sarı-lacivertli kulübün ödediği bilgisine ulaşıldı.



33 yaşındaki forvet, G.Saray'a attığı golle hem Karagümrük'ü hem de maaşının büyük kısmını ödeyen Aslan'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sevindirdi. Karagümrük, kiralık oyuncusu Jimmy Durmaz'ın ücretinin yüzde 60'ını da Galatasaray'a ödetiyor.



