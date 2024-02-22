Meunier geldi, Trabzonspor'da savunma düzeldi

Trabzonspor'da yeni transfer Thomas Meunier'in takıma katılmasıyla birlikte savunmadaki direnç arttı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Meunier geldi, Trabzonspor'da savunma düzeldi
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22 Şubat 2024 13:08
Sezonun ikinci yarısında oynadığı ilk 5 maçta galip gelemeyen ve bunun yanı sıra kalesinde tam 12 gol görerek hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği karşılaşmasıyla farklı bir sürece girdi.

Meunier'in gelmesi, Denswil ve Fernandez'in iyileşmesi sorunları çözdü. Belçikalı yıldızın sağ bekte, Fernandez ve Denswil'in savunmanın göbeğinde iyi bir uyum sağlaması sonrası Trabzonspor son üç maçını kazandı. Ligde son iki haftada Hatayspor ve Pendikspor'dan gol yemedi.

Sezon başından bu yana en çok kırılmaların yaşandığı savunmada işler iyice yoluna girdi. Meunier'in gelmesi, Denswil ve Fernandez'in geri dönmesi sorunları bitirdi

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