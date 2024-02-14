Meunier, fırtına gibi başladı!

Trabzonspor'un ara transferdeki tek takviyesi olan Thomas Meunier iki maçta iki asiste imza attı.
Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçının son dakikasında Eren Elmalı'yı golle buluşturan Belçikalı sağ bek, Hatayspor karşılaşmasında ise Trezeguet'ye asist yaptı.
Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 2 maçta 2 asist yapan ilk savunma oyuncusu olan Meunier çok kısa sürede kalitesini gözler önüne serdi.
Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçının son dakikasında Eren Elmalı'yı golle buluşturan Belçikalı sağ bek, Hatayspor karşılaşmasında ise Trezeguet'ye asist yaptı.
Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 2 maçta 2 asist yapan ilk savunma oyuncusu olan Meunier çok kısa sürede kalitesini gözler önüne serdi.