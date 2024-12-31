Metehan Baltacı'dan iki isme yakın takip

Victor Nelsson'un formsuzluğu sayesinde Galatasaray'da forma şansı bulan genç Metehan Baltacı, savunmadaki diğer 'ağabeylerini' örnek alıyor.
Performanslarıyla dikkat çeken Davinson Sanhez ve Abdülkerim Bardakçı'yı yakın markaja alan Metehan, özellikle pozisyon alma konusunda ikiliden çok şey öğrenmeye çalışıyor.
22 yaşındaki genç savunma oyuncusu, bu sezon Galatasaray'da 9 maçta süre buldu.
Performanslarıyla dikkat çeken Davinson Sanhez ve Abdülkerim Bardakçı'yı yakın markaja alan Metehan, özellikle pozisyon alma konusunda ikiliden çok şey öğrenmeye çalışıyor.
22 yaşındaki genç savunma oyuncusu, bu sezon Galatasaray'da 9 maçta süre buldu.