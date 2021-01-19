Türk statüsünde forma giyecek

Geçmiş ve gelecek

Başakşehir'de 5 gün karantina

Fenerbahçe'de Mesut Özil sevini yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın İstanbul'a getirdiği dünyaca ünlü yıldız büyük bir coşku yarattı, arka arkaya rekorlar kırdı.32 yaşındaki futbolcunun geliş anı, gelişi ve sonrasında yaşananlar dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe taraftarları özel jetle Londra'dan İstanbul'a gelen Özil ve ailesinin uçuşunu Flight Radar24 üzerinden izledi. 312 bin kişiye kadar izleme sayısının çıkmasıyla sitede rekor kırıldı. Ayrıca Fenerbahçe'nin 2 gün önce Twitter'da yaptığı 'Gel gündüzle gece olalım' paylaşımı 600 bin beğeniyi aşarak Türkiye'de etkileşim rekorunu kırmayı başardı.Sarı-lacivertli takımda Mesut Özil kadroya girdiği zaman Türk statüsünde forma giyecek. Almanya Milli Takımı'nda oynayan ve Alman pasaportu olan Özil, buna karşın doğumla Türk vatandaşı olup, izinle Türk vatandaşlığından çıkanlara ve onların 3.derece alt soylarına verilen Mavi Kart uygulaması sayesinde Türk statüsünde olacak.Fenerbahçe forması giymesi için geri sayıma geçilen Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından flaş bir açıklama yaptı. Özil, çocukken giydiği Fenerbahçe formasıyla şimdiki halinin fotoğrafını paylaştı. Geçmiş ve gelecek yorumuyla taraftarlara paylaşan 32 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli kalpler koydu.Öte yandan Mesut Özil 5 günlük karantina sürecine girdi. Özil, Başakşehir'de eşi Amine Gülşe'nin annesinin evinde bu süreci geçirecek.