Mesut Özil: 'Hocamıza galibiyetle hoş geldin diyelim'

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçında önce takımla bir toplantı yaptı.



Yıldız futbolcu, "Şu ana kadar takım olmayı başaramadık. Artık birlik olmamız şart. Aldığımız yenilgilerle taraftarlarımızı nasıl üzdüğümüzü hepiniz görüyorsunuz. Bundan sonra hepimiz sorumluluk almalıyız. Bu kulübü çok iyi tanıyan, yıllarını bu renklere veren yeni bir teknik direktörümüz var. Ona galibiyetle hoş geldin diyelim. Ligde zirveden çok gerideyiz ancak burası Fenerbahçe. Her şartta, her maçı kazanmak bizim hedefimiz olmalı" ifadelerini kullandı.



Adana Demirspor maçında sakatlığının da etkisiyle ilk 11'de başlamayan tecrübeli futbolcunun, Antalya deplasmanında takımdaki yerine dönmesi bekleniyor.





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