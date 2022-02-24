Mesut Özil'den Ukrayna'ya destek!

Mesut Özil, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, Mesut Özil formalı bir çocuğun, Rus askerine kırmızı kart gösterdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.
Yıldız futbolcunun bu paylaşımı saniyeler içinde binlerce beğeni aldı.
İşte Mesut Özil'in paylaşımı:
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, Mesut Özil formalı bir çocuğun, Rus askerine kırmızı kart gösterdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.
Yıldız futbolcunun bu paylaşımı saniyeler içinde binlerce beğeni aldı.
İşte Mesut Özil'in paylaşımı: