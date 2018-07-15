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Mesut Bakkal: "Emre Akbaba ayrılmak istiyor"

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Alanyaspor'un yıldız futbolcu Emre Akbaba için teknik direktör Mesut Bakkal'dan flaş açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com
Mesut Bakkal: 'Emre Akbaba ayrılmak istiyor'
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15 Temmuz 2018 23:08
Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, takımın 10 numarası Emre Akbaba'nın transfer durumu hakkında konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Emre Akbaba'nın Alanyaspor'dan ayrılmak istediği açıklandı.

"AKBABA GİDECEK"

Konu hakkında beIN Sports'a açıklamalar yapan Mesut Bakkal, "Emre Akbaba gitmek istiyor, zaten gidecek. Önünü açtık" ifadelerini kullandı.

"1 HAFTADIR İYİ ÇALIŞTIK"

Mesul Bakkal sözlerini, "Bobo geldi. Milli takım oyuncularımız da döndü ve son 1 haftadır iyi çalıştık. Milli takımlarda 5 oyuncumuz vardı. Onlar da aramıza katıldı. Bobo da geldi" şeklinde tamamladı.

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