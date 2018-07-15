Mesut Bakkal: 'Emre Akbaba ayrılmak istiyor'

Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, takımın 10 numarası Emre Akbaba'nın transfer durumu hakkında konuştu.
Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Emre Akbaba'nın Alanyaspor'dan ayrılmak istediği açıklandı.
"AKBABA GİDECEK"
Konu hakkında beIN Sports'a açıklamalar yapan Mesut Bakkal, "Emre Akbaba gitmek istiyor, zaten gidecek. Önünü açtık" ifadelerini kullandı.
"1 HAFTADIR İYİ ÇALIŞTIK"
Mesul Bakkal sözlerini, "Bobo geldi. Milli takım oyuncularımız da döndü ve son 1 haftadır iyi çalıştık. Milli takımlarda 5 oyuncumuz vardı. Onlar da aramıza katıldı. Bobo da geldi" şeklinde tamamladı.
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Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Emre Akbaba'nın Alanyaspor'dan ayrılmak istediği açıklandı.
"AKBABA GİDECEK"
Konu hakkında beIN Sports'a açıklamalar yapan Mesut Bakkal, "Emre Akbaba gitmek istiyor, zaten gidecek. Önünü açtık" ifadelerini kullandı.
"1 HAFTADIR İYİ ÇALIŞTIK"
Mesul Bakkal sözlerini, "Bobo geldi. Milli takım oyuncularımız da döndü ve son 1 haftadır iyi çalıştık. Milli takımlarda 5 oyuncumuz vardı. Onlar da aramıza katıldı. Bobo da geldi" şeklinde tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın