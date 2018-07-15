Mesut Bakkal: 'Emre Akbaba ayrılmak istiyor'

teknik direktörü, takımın 10 numarasıtransfer durumu hakkında konuştu.Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Emre Akbaba'nın Alanyaspor'dan ayrılmak istediği açıklandı.Konu hakkında beIN Sports'a açıklamalar yapan Mesut Bakkal, "Emre Akbaba gitmek istiyor, zaten gidecek. Önünü açtık" ifadelerini kullandı.Mesul Bakkal sözlerini, "Bobo geldi. Milli takım oyuncularımız da döndü ve son 1 haftadır iyi çalıştık. Milli takımlarda 5 oyuncumuz vardı. Onlar da aramıza katıldı. Bobo da geldi" şeklinde tamamladı.