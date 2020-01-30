Barcelona, İspanya Kral Kupası Copa del Rey'in son 16 turunda Leganes'i 5-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 4. dakikada Griezmann, 27. dakikada Lenglet, 59. ve 89. dakikalarda Messi ile 77. dakikada Arthur'dan geldi.
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, attığı 2 golün yanında 1 de asist yaparak maça damgasını vurdu.
Öte yandan Messi, Barcelona kariyerindeki 500. galibiyetini de almış oldu.
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Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 4. dakikada Griezmann, 27. dakikada Lenglet, 59. ve 89. dakikalarda Messi ile 77. dakikada Arthur'dan geldi.
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, attığı 2 golün yanında 1 de asist yaparak maça damgasını vurdu.
Öte yandan Messi, Barcelona kariyerindeki 500. galibiyetini de almış oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın