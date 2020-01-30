Messi'nin 500. zaferiyle çeyrek finale

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Barcelona, Leganes'i 5-0 ile geçerek çeyrek finale yükseldi. Lionel Messi, kariyerindeki 500. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com
Messi'nin 500. zaferiyle çeyrek finale
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30 Ocak 2020 22:55
Barcelona, İspanya Kral Kupası Copa del Rey'in son 16 turunda Leganes'i 5-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 4. dakikada Griezmann, 27. dakikada Lenglet, 59. ve 89. dakikalarda Messi ile 77. dakikada Arthur'dan geldi.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, attığı 2 golün yanında 1 de asist yaparak maça damgasını vurdu.

Öte yandan Messi, Barcelona kariyerindeki 500. galibiyetini de almış oldu.

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