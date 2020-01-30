, İspanya Kral Kupası Copa del Rey'in son 16 turunda'i 5-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 4. dakikada Griezmann, 27. dakikada Lenglet, 59. ve 89. dakikalarda Messi ile 77. dakikada Arthur'dan geldi.Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, attığı 2 golün yanında 1 de asist yaparak maça damgasını vurdu.Öte yandan Messi, Barcelona kariyerindeki 500. galibiyetini de almış oldu.