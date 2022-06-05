Messi şov yaptı, Arjantin Estonya'yı dağıttı: 5-0

Hazırlık maçında Lionel Scaloni'nin çalıştırdığı Arjantin Milli Takımı ile Thomas Haberli'nin yönetimindeki Estonya Milli Takımı karşı karşıya geldi.



İspanya'nın El Sadar Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arjantin 5-0 kazanırken, Güney Amerika ekibin tüm golleri Lionel Messi'nin ayağından geldi. İlk golünü 8. dakikada penaltıdan kaydeden Messi, 45, 47, 71 ve 76. dakikalarda bulduğu goller ile takımını galibiyete taşıdı.



Lionel Messi, bu maçla birlikte Arjantin Milli Takımı forması altında 86. golünü kaydetmiş oldu ve milli takım formasıyla bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Daha önce bu sayıya 1941 yılında Kolombiya Milli Takımı formasıyla Juan Marvezzi ve 1942 yılında yine Kolombiya formasıyla Jose Moreno ulaşmıştı.

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