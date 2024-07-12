Mertens yine fark yarattı!

Galatasaray'ın 37 yaşındaki deneyimli ismi Dries Mertens, LASK maçındaki performansıyla fark yaratan isimlerden biri oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mertens yine fark yarattı!
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12 Temmuz 2024 10:17
Galatasaray'ın sözleşmesini uzattığı Dries Mertens, geçen sezon bıraktığı yerden devam ediyor.

37 yaşındaki yıldız futbolcu, LASK ile oynanan maçtaki performansıyla dikkat çekti.

Takım arkadaşlarını çok sayıda gol pozisyonuna sokan Mertens, Metehan Baltacı'nın attığı ilk golde asisti yapan isim oldu.

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