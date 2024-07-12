Mertens yine fark yarattı!

Galatasaray'ın sözleşmesini uzattığı Dries Mertens, geçen sezon bıraktığı yerden devam ediyor.
37 yaşındaki yıldız futbolcu, LASK ile oynanan maçtaki performansıyla dikkat çekti.
Takım arkadaşlarını çok sayıda gol pozisyonuna sokan Mertens, Metehan Baltacı'nın attığı ilk golde asisti yapan isim oldu.
37 yaşındaki yıldız futbolcu, LASK ile oynanan maçtaki performansıyla dikkat çekti.
Takım arkadaşlarını çok sayıda gol pozisyonuna sokan Mertens, Metehan Baltacı'nın attığı ilk golde asisti yapan isim oldu.