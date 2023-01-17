Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu ve sarı-kırmızılılar adını bir üst tura yazdırdı.Galatasaray'ın gollerini 16. dakikada Victor Nelsson ve 37. dakikada Dries Mertens kaydetti. Alanyaspor'un tek golü 67. dakikada Ivan Cavaleiro'dan geldi.Bu sonucun ardından Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynanan Atakaş Hatayspor maçındaki ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.Sarı-Kırmızılı takımda Muslera'nın yerine Okan Kocuk, Sacha Boey'in yerine Emre Taşdemir, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Emin Bayram, Lucas Torreira'nın yerine Berkan Kutlu, Sergio Oliveira'nın yerine Fredrik Midtsjö, Barış Alper Yılmaz'ın yerine Milot Rashica, Juan Mata'nın yerine Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin yerine Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de yer aldı.Atakaş Hatay maçında ilk 11 başlayan Dubois ile Nelsson bu karşılaşmada da kendilerine ilk 11'de yer buldu.Galatasaray'ın Alanyaspor kadrosuna Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Mathias Ross ile Kazımcan Karataş alınmadı.Sarı-kırmızılı takım, maça Okan Koçuk, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Berkan Kutlu, Midtsjö, Rashica, Mertens, Yunus Akgün, Gomis 11'iyle çıktı.Ev sahibi ekibin teknik direktörü Francesco Farioli, evinde Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'inde bir değişiklik yaptı.Farioli, Trabzonspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Pereira'nın yerine Yusuf Özdemir'e şans verdi.Turuncu-yeşilli ekip, Galatasaray karşısına Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş, Lusamba, Yusuf Özdemir, Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat, Efecan Karaca, Ahmed Hassan 11'iyle çıktı.Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı maça ilgi gösteren Corendon Alanyasporlu ve Galatasaraylı taraftarlar, tribünleri doldurdu.Sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Alanyaspor maça oldukça etkili başladı. Rakip kalede tehlikeli ataklar yakalayan Alanyaspor'da Wilson Eduardo'nun 4. dakikadaki bir topu direkten döndü. Galatasaray kalecisi Okan Kocuk, Fernando Muslera'nın yokluğunda Alanyaspor'un etkili geldiği dakikalarda kalesini gole kapattı. Galatasaray savunmasında ilk dakikalarda Victor Nelsson da savunmada dikkat çeken isimlerden oldu.Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında oyuna istediği gibi başlayamazken, teknik direktör Okan Buruk sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor deplasmanındaki ilk tehlikeli pozisyonunda golü buldu. Karşılaşmanın 16. dakikasında kazanılan serbest vuruşu Dries Mertens kullandı. Ceza sahasına gelen topa Victor Nelsson kafayı vurdu ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.Galatasaray deplasmanında öne geçmesinin ardından oyunda biraz olsun rahatladı. Golden sonra Alanyaspor kalesine daha fazla gitmeye başlayan Galatasaray, Belçikalı yıldızı Dries Mertens ile ikinci golü de buldu. Mertens ceza sahası dışından sağ ayağıyla uzak köşeye harika bir vuruş yaparak durumu 2-0 yaptı. Galatasaray bu golle soyunma odasına iki farklı önde gitti.Karşılaşmanın ikinci yarısına Alanyaspor iyi başladı. Ev sahibi ikinci yarının ilk düdüğünden itibaren Galatasaray kalesine tehlikeli ataklarla geldi. İkinci yarıda Okan Kocuk'un koruduğu kaleye kanat akınlarıyla gelen Alanyaspor, 67. dakikada Cavaleiro'nun golüyle durumu 2-1 yaptı.Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyunun ikinci yarısında değişiklikler yaptı. İlk olarak maçta etkisiz olan Bafetimbi Gomis'in yerine Mauro Icardi'yi oyuna alan Okan Buruk, skorun 2-1 olmasının ardından Dries Mertens ile Milot Rachica'yı da oyundan çıkardı. İki ismin yerine Lucas Torreria ile Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Maçın 85. dakikasında Emre Taşdemir ile Fredrik Midtsjö kenara geldi. Patrick van Aanholt ve Abdulkerim Bardakçı kalan bölümde görev aldı.Oyunun son bölümünde Alanyaspor'un baskı kurmasına rağmen kalesinde gol şansı vermeyen Galatasaray, zaman zaman da üçüncü golü aradı. Maçın son bölümünde iki takım da gol bulamayınca, Galatasaray 2-1'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.2'nci dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında Emin Bayram'ın hatalı pasında araya giren Lusamba ileri koşu yapan Eduardo'ya pasladı. Kaleci Okan'ın ceza sahasında müdahalesine rağmen topu kontrol eden Eduardo'nun vuruşu direğe çarparak auta gitti.4'üncü dakikada gelişen rakip sahada Galatasaray defansından topu çalan Lusamba bekletmeden topu Eduardo'ya aktardı. Hızla ceza sahasına giren Eduardo'nun şutu üst direkten döndü.13'üncü dakikada Eduardo'nun savunma arkasına verdiği ara pasta topla buluşan Efecan Karaca, kaleci Okan ile karşı karşıya kaldı. Burada Efecan'ın şutu kaleci Okan Koçuk'a çarparak kornere çıktı.16'ncı dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mertens, topu ceza sahasına yükseltti. İyi yükselen Nelsson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.38'inci dakikada gelişen Galatasaray atağında Berkan, Alanyaspor savunmasından kaptığı topu beklemeden sol kanatta koşu yapan Mertens'e aktardı. Topu kontrol eden Mertens'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruş kaleci Runarsson'u da geçerek filelerle buluştu: 0-2.49'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan sokulan Yusuf Özdemir ceza sahasına pasladı. Burada topu karşılayan Eduardo topu ceza sahası dışındaki Umut'a aktardı. Topu kontrol eden Umut'un sert vuruşu az farka auta gitti.67'nci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın ceza sahasına yaptığı derin pasta Cavaleiro topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cavaleiro'nun vuruşu ağlarla buluştu: 1-2.79'uncu dakikadaki Galatasaray atağında Yunus Akgün'ün ara pasında topla buluşan Barış ceza sahası sol çaprazından sert vurdu ancak kaleci Runarsson son anda uzanarak topu kornere tokatladı.81'inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias çizgi boyunca sürdüğü topu ceza sahası alanına geldiğinde ön direğe gönderdi. Burada rakiplerinden sıyrılarak topa uzanan Ahmed Hassan'ın vuruşunu kaleci Okan kornere çeldi.89'uncu dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın geri pasında topla buluşan Lusamba kale önüne ortaladı. Defanstan seken topa Oğuz Aydın'ın yaptığı vole vuruşu az farkla auta gitti.90+10'uncu dakikada Patrick van Aanholt'un ceza sahasına yaptığı pasta kaleciyi de geçen topa Balkovec kayarak kornere gönderdi.Kırbıyık HoldingVolkan Bayarslan, Ekrem Kan, Samet ÇiçekRunarsson-Yusuf Özdemir, Balkovec, Furkan Bayır, Fatih Aksoy (Dk. 47 Leroy Fer), Lusamba, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Ahmed Hassan), Zinedine Ferhat (Dk. 61 Candeias), Efecan Karaca(Dk. 61 Cavalerio), Wilson Eduardo (Dk. 61 Oğuz Aydın).Okan Koçuk-Emre Taşdemir (Dk. 86 Abdulkerim Bardakcı), Emin Bayram, Nelsonn, Dubois, Midtsjö (Dk. 86 Aanholt), Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Mertens (Dk. 73 Torreira), Rashica (Dk. 73 Barış Alper), Gomis (Dk. 64 Icardi)Dk. 67 Cavaleiro (Alanyaspor) – Dk. 16 Nelsson, Dk. 38 Mertens (Galatasaray)Eduardo (Alanyaspor) – Leo Dubois, Okan Kocuk (Galatasaray)