Mertens Puskas'a aday

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 2-2'lik maçın rövanşında Zalgiris'i konuk etti. 30'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşundan gelen topu voleyle fi lelere gönderen Dries Mertens, 3. tur biletini takımına kazandırdı.
AVRUPA'DA GÜNDEM OLDU
Belçikalı yıldız, şık golüyle Avrupa basınında gündem oldu. İspanyol Alairelibre sitesi, "Mertens muhteşem bir gol kaydetti. Zalgiris'i 1-0 mağlup ettikleri maçta Puskas Ödülü'ne aday bir golle parladı" yorumunu yaptı.
"TARAFTARI ÇILGINA ÇEVİRDİ"
İtalyan basınından Corriere dello Sport ise "Mertens, film kapaklarına değer bir gol attı" başlığıyla verdiği haberde Belçikalı'nın gol sevincine vurgu yaparak, "Golün ardından golf topuna vurma hareketini taklit ederek taraftarları çılgına çevirdi" ifadelerini kullandı. Tuttomercato, "Mertens, Galatasaray'a liderlik etmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
AVRUPA'DA GÜNDEM OLDU
Belçikalı yıldız, şık golüyle Avrupa basınında gündem oldu. İspanyol Alairelibre sitesi, "Mertens muhteşem bir gol kaydetti. Zalgiris'i 1-0 mağlup ettikleri maçta Puskas Ödülü'ne aday bir golle parladı" yorumunu yaptı.
"TARAFTARI ÇILGINA ÇEVİRDİ"
İtalyan basınından Corriere dello Sport ise "Mertens, film kapaklarına değer bir gol attı" başlığıyla verdiği haberde Belçikalı'nın gol sevincine vurgu yaparak, "Golün ardından golf topuna vurma hareketini taklit ederek taraftarları çılgına çevirdi" ifadelerini kullandı. Tuttomercato, "Mertens, Galatasaray'a liderlik etmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.