Mertens Puskas'a aday

Zalgiris karşısında attığı şık golle Galatasaray'a turu getiren Dries Mertens, Avrupa basınında gündem oldu. Tecrübeli futbolcu için, "Çılgın bir vole attı. Mertens, Puskas Ödülü'ne aday bir golle parladı" yorumu yapıldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Mertens Puskas'a aday
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04 Ağustos 2023 08:21
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 2-2'lik maçın rövanşında Zalgiris'i konuk etti. 30'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşundan gelen topu voleyle fi lelere gönderen Dries Mertens, 3. tur biletini takımına kazandırdı.

AVRUPA'DA GÜNDEM OLDU

Belçikalı yıldız, şık golüyle Avrupa basınında gündem oldu. İspanyol Alairelibre sitesi, "Mertens muhteşem bir gol kaydetti. Zalgiris'i 1-0 mağlup ettikleri maçta Puskas Ödülü'ne aday bir golle parladı" yorumunu yaptı.

"TARAFTARI ÇILGINA ÇEVİRDİ"

İtalyan basınından Corriere dello Sport ise "Mertens, film kapaklarına değer bir gol attı" başlığıyla verdiği haberde Belçikalı'nın gol sevincine vurgu yaparak, "Golün ardından golf topuna vurma hareketini taklit ederek taraftarları çılgına çevirdi" ifadelerini kullandı. Tuttomercato, "Mertens, Galatasaray'a liderlik etmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.



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