Mertens: "Kendimi tutamadım, sahaya daldım"

Galatasaray'da Dries Mertens, 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mertens: 'Kendimi tutamadım, sahaya daldım'
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01 Nisan 2023 23:00
Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve Adana Demirspor maçıyla sahalara geri dönen Dries Mertens, 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Belçikalı yıldız, "Çok ciddi bir sakatlık yaşadım. Doktorların sayesinde hızlı bir geri dönüş oldu. Sahaya çıktım." dedi.

Golden sonra sahaya girmesi sorulan Mertens, "Golden sonra çok mutlu oldum. Kulüp için de çok önemli bir andı. Kendimi tutamadım sahaya girdim. Kulüp için iki hedef var, lig ve Türkiye Kupası. Hedeflerimize devam ediyoruz." sözlerini kullandı.

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