Mertens'in eşinden 'Bırak' haberine yalanlama

Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, kendisi ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.



Kerkhofs'un, eşi Mertens'e futbolu bırakması yönünde talepte bulunduğu öne sürülmüştü.



Kerkhofs ise bu haberi, "Yenge hiçbir şey söylemedi" şeklinde yalanladı.



Bu sezon Galatasaray'da 22 maça çıkan Dries Mertens, 6 gol ve 3 asistle 9 gole direkt katkı yaptı.





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