Mert Nobre: "Çok çalıştık ama olmadı"

Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, "Çok çalıştık ama maalesef sonuç gelmedi" dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mert Nobre: 'Çok çalıştık ama olmadı'
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24 Ocak 2022 00:47
Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Mert Nobre, "Çok çalıştık ama maalesef sonuç gelmedi." dedi.

Mert Nobre, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, daha iyi oynayan taraf olmalarına rağmen müsabakadan mağlup ayrıldıklarını söyledi. Kendileri için 3 puanın çok önemli olduğunu kaydeden Nobre, şöyle konuştu:

"Ama maalesef 1 kırmızı kart ve 1 penaltı her şeyi değiştirdi. 65. dakikaya kadar iyi oynadık. Çok çalıştık ama maalesef sonuç gelmedi. Şimdi bir milli ara var. İnşallah bu arada daha iyi olacağız. Takımın başında üçüncü maçım ve bugün daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah diğer maçımızda ilk galibiyetimi almak istiyorum."

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