Mert Müldür oynadı; Sassuolo, penaltılarla kazandı

İtalya Ligi Serie A'da 31. hafta mücadelesinde Sassuolo, konuk ettiği Fiorentina'yı 3-1 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Mert Müldür oynadı; Sassuolo, penaltılarla kazandı
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17 Nisan 2021 21:00
İtalya Ligi Serie A'da 31. hafta karşılaşmasında Sassuolo, Fiorentina'yı ağırladı.

Mapei Stadyumu'nda oynanan mücadele, Sassuolo'nun 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 59. ve 62. dakikalarda penaltılardan Berardi ile 75. dakikada Maxime Lopez attı. Fiorentina'nın tek sayısını ise 31. dakikada Bonaventura kaydetti.

Sassuolo'da Mert Müldür, 86 dakika oyunda kaldı. Kaan Ayhan ise sakatlığı nedeniyle müsabakada forma giyemedi.

Bu sonucun ardından Sassuolo, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 46 puanla 8. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Fiorentina ise 30 puanla 15. sırada kaldı.

Sassuolo, gelecek hafta Milan deplasmanına gidecek. Fiorentina ise Verona deplasmanına konuk olacak.



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