Mert Müldür cezalı duruma düştü

Cebelitarık karşılaşmasında sarı kart gören Mert Müldür, Karadağ karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mert Müldür cezalı duruma düştü
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14 Kasım 2021 01:38
A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Mert Müldür, Cebelitarık maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Grup maçlarında ikinci sarı katını gören Mert, Karadağ ile deplasmanda oynanacak son maçta forma giyemeyecek.

Mert ayrıca, Cebelitarık'a attığı golle A Milli Takım'da ilk kez bu sevinci yaşadı.


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