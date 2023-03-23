Mert Hakan Yandaş: "Çok güçlü bir akademimiz var"

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Zenit ile oynanan ve 2-2 berabere biten maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Mert Hakan Yandaş: 'Çok güçlü bir akademimiz var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2023 21:49
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, 2-2 biten Zenit maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara teşekkür eden Mert Hakan, "Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Ramazan'ın ilk günü, iftar vakti ama neredeyse 15-20 bin kişi vardı. Güzel bir gündü ve anlamı da büyüktü." dedi.

Genç oyuncuların performansını değerlendiren Mert Hakan, "Genç kardeşlerimiz için çok mutlu ve keyifliyim. Ben genelde maçlarına da gidiyorum, çok özel oyuncular var. Fenerbahçe'nin gerçekten güçlü bir akademisi var. Her şey güzeldi bizim adımıza." ifadelerini kullandı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery