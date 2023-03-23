Mert Hakan Yandaş: 'Çok güçlü bir akademimiz var'

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, 2-2 biten Zenit maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Taraftarlara teşekkür eden Mert Hakan, "Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Ramazan'ın ilk günü, iftar vakti ama neredeyse 15-20 bin kişi vardı. Güzel bir gündü ve anlamı da büyüktü." dedi.



Genç oyuncuların performansını değerlendiren Mert Hakan, "Genç kardeşlerimiz için çok mutlu ve keyifliyim. Ben genelde maçlarına da gidiyorum, çok özel oyuncular var. Fenerbahçe'nin gerçekten güçlü bir akademisi var. Her şey güzeldi bizim adımıza." ifadelerini kullandı.

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