Mersinspor: "Galatasaray'ı yenmek istiyoruz"

Mersinspor Erkek Basketbol Takımı, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersinspor: 'Galatasaray'ı yenmek istiyoruz'
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20 Mart 2025 13:37
Son güncelleme 20 Mart 2025 13:45
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, 22. haftada sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenmana çıkan Mersin ekibi, taktik çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Sevim, önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Maçta taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Sevim, "Doğrudan rakibimiz olan Galatasaray ile kendi evimizde oynayacağız. Kazanmaktan başka hiçbir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.

Mersinspor ile Galatasaray, 22 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.

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