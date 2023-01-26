Mersin Yenişehir'den Macaristan'ta tek farkla galibiyet

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 11. haftasında Macaristan kulübü DVTK-Hun Therm'i 78-77 yendi.



Miskolc kentindeki DVTK Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk periyodu, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin 25-22, ilk yarısı ise ev sahibi ekibin 41-40 üstünlüğüyle tamamlandı.



Son 10 dakikaya 4 sayılık (56-60) skor avantajıyla giren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, son anları büyük çekişmeye sahne olan maçı 78-77 kazandı.



Mersin ekibinde 25 sayı kaydeden Bonner, sahanın en skoreri oldu.



ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 7. galibiyetini aldı. DVTK-Hun Therm ise 5. mağlubiyetini yaşadı.





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