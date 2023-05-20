Merkezefendi'nin konuğu Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 8 maçın 7'sini kaybetmesine rağmen rakiplerinin aldığı sonuçlarla kümede kalmayı garantileyen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes'i ağırlayacak.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki normal sezonun son hafta maçı saat 13.00'te başlayacak.
Ligde ikinci sezonunda da kümede kalmayı başaran Denizli temsilcisi 29 maçta 11 galibiyet elde etti. Son 2 senedir şampiyon olduğu Euroleague'de bu yıl Play-Off'u göremeden havlu atıp hedefini lig olarak belirleyen Anadolu Efes'in ise 21 galibiyeti var.
Ligde ikinci sezonunda da kümede kalmayı başaran Denizli temsilcisi 29 maçta 11 galibiyet elde etti. Son 2 senedir şampiyon olduğu Euroleague'de bu yıl Play-Off'u göremeden havlu atıp hedefini lig olarak belirleyen Anadolu Efes'in ise 21 galibiyeti var.