Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Ege temsilcilerinden Yukatel Merkezefendi Belediye Basket ve Aliağa Petkimspor, ilk hafta mücadelesinde rakip olacak.
İKİ TAKIM KADROSUNU YENİLEDİ
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Ligde geçen yıl son haftalarda kıl payı kümede kalmayı başaran iki ekip de yeni sezon öncesi antrenörleriyle yola devam ederek kadrolarını çok büyük oranda yeniledi.
İKİ TAKIM KADROSUNU YENİLEDİ
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Ligde geçen yıl son haftalarda kıl payı kümede kalmayı başaran iki ekip de yeni sezon öncesi antrenörleriyle yola devam ederek kadrolarını çok büyük oranda yeniledi.
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