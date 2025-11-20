20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
2-1DA
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Merih Demiral'ın 150 bin euroluk kayıp eşyaları bulundu!

Milli futbolcu Merih Demiral'ın Sevilya'da unuttuğu 150 bin euroluk saat ve iki yüzük bulundu.

calendar 20 Kasım 2025 21:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Merih Demiral'ın 150 bin euroluk kayıp eşyaları bulundu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya'ya karşı Sevilya'da oynadığı maçtan sonra milli futbolcu Merih Demiral'ın unuttuğu veya çalındığı tahmin edilen 150 bin euro değerindeki iki yüzük ve bir saatinin bulunduğu bildirildi.

AA muhabirinin Sevilya polis kaynaklarından aldığı bilgilere göre 2-2 berabere biten İspanya-Türkiye maçının ardından A Milli Takım'ın havalimanına gittiği anlarda Merih Demiral'ın bir saati ve iki yüzüğünün olmadığını fark ettiği, bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonundan yetkililerin hemen İspanya Futbol Federasyonunun güvenlik ekibi ile temasa geçtiği belirtildi.

La Cartuja Stadı'nda A Milli Takım'ın soyunma odasında yapılan aramalarda saat ve yüzüklerin bulunmaması üzerine avukatı aracılığıyla İspanyol polisine suç duyurusunda bulunan Merih Demiral'ın bu girişiminin ardından stat özel güvenlik görevlileriyle yürütülen iş birliği sonrasında birkaç saat içinde söz konusu değerli eşyaların bulunduğu kaydedildi.


Saatin 90 bin euro ve biri alyans olduğu tahmin edilen yüzüklerin ise 60 bin euro değerinde olduğunu söyleyen yetkililer, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından bu eşyaların milli futbolcuya ulaştırılacağını ifade etti.

Olayın bir hırsızlık vakası olduğu yönünde şüpheleri bulunan İspanya Ulusal Polisi, olası faillerin tespit edilmesi, hırsızlığın tam olarak nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması ve ilgili sorumluların belirlenmesi amacıyla soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.