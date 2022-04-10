Merih Demiral eski takımına karşı kaybetti

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Sassuolo evinde Atalanta'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Merih Demiral eski takımına karşı kaybetti
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10 Nisan 2022 18:09
İtalya Ligi'nde Merih Demiral formasını giydiği Atalanta, milli futbolcunun eski takımlarından Sassuolo'ya konuk oldu. Sahasında oynayan Sassuolo 2-1'lık skorla galibiyete ulaştı.

Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 24 ve 61. dakikada Hamed Junior Traore kaydetti. Atalanta'nın tek golü 90. dakikada Luis Muriel'den geldi.

Atalanta'da milli futbolcumzu Merih Demiral maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Sassuolo puanını 46'ya yükseltti. Avrupa kupalarına katılmak isteyen Atalanta 51 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Sassuolo, Cagliari'ye konuk olacak. Atalanta, Hellas Verona'yı ağırlayacak.

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