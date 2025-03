Mercedes, George Russell ile nikah tazelemeye yakın

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, George Russell'ın takımda kalmasının bir öncelik olduğunu vurguladı.



Mercedes, Max Verstappen'i takıma katmak için görüşmeler yaptığı söylentilerine rağmen, 2025 Formula 1 sezonuna güçlü bir başlangıç yapan Russell ile yollarına devam etmeyi planlıyor.



ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALIYOR



Russell, 2022'de takıma katıldıktan sonra Mercedes'in geleceğinin temel taşlarından biri oldu. İngiliz pilot, bu yıl çaylak pilot Kimi Antonelli'nin de Mercedes'e katılmasıyla takım liderliği rolüne adım attı ve yıla umut verici bir performans göstererek başladı. Arka arkaya podyum finişleri elde eden Russell, pilotlar şampiyonasında Lando Norris ve Verstappen'in ardından üçüncü sırada yer alıyor. Öte yandan Russell'ın gösterdiği bu istikrarlı performans, Wolff'un ona olan güvenini daha da pekiştirdi.



Russell'ın 2025 sonunda bitecek olan sözleşmesi hakkında Motorsport.com'a konuşan Wolff, bir anlaşmaya yaklaştıklarını doğruladı:



"Evet, kesinlikle. Onunla uzun vadeli çalışmaya devam etmek istediğimiz neredeyse herkesin bildiği bir sır. Pilotlarla yaptığımız her görüşmeyi açıklamıyoruz, ancak bu süreç olması gerektiği gibi ilerliyor."



"Ancak bir sözleşme sadece bir sürücüye sabit bir garanti vermekten ibaret değil. Hem takımın hem de sürücünün en iyi çıkarlarını gözeterek üzerinde tartışılması gereken maddeler var. Bu yüzden planlı bir süreç izliyoruz." dedi.



BAŞKA SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİREBİLİR



Öte yandan Verstappen'in Red Bull ile olan sözleşmesinde performansa dayalı serbest kalma maddeleri olduğu ve 2028'de sona erecek olan kontratı sona ermeden önce başka seçenekleri değerlendirebileceği söyleniyor. Mercedes'in 2026'daki yeni düzenlemeler için güçlü bir motor paketi geliştirdiği yönündeki beklentiler, Verstappen'in Brackley merkezli takıma geçebileceği iddialarını daha da körükledi. Ancak Wolff'ün son açıklamaları, bu söylentilerin gerçek olma olasılığını azaltıyor.



Russell henüz yeni sözleşmeyi imzalamış değil ancak şu an için takımda kalacağına kesin gözüyle bakılıyor. Wolff'ün bu yılı, Antonelli'yi 2026'ya hazır hale getirmek için kullanmak istediği göz önüne alındığında, Mercedes'in her iki pilotuna da büyük güven duyduğu açıkça görülüyor.



Kaynak: Motorsport Türkiye