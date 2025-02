5. dakikada Kostic'in sol kanattan içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Sanchez müdahale etti. Lemina'nın uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlak En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top üstten auta çıktı.



Stat: RAMS Park

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)



Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 78 Mertens), Torreira, Lemina, Sara (Dk. 69 Yunus Akgün), Sallai (Dk. 89 Ahmed Kutucu), Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 90 Kaan Ayhan)



Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü (Dk. 61 Djiku), Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın (Dk. 83 Mert Müldür), Fred, Szymanski (Dk. 61 Amrabat), Kostic, Tadic, Dzeko (Dk. 83 Talisca), En-Nesyri



Sarı kartlar: Dk. 38 Osimhen, Dk. 85 Barış Alper Yılmaz, Dk. 88 Sallai, Dk. 90+2 Sanchez, Dk. 90+2 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 48 Çağlar Söyüncü, Dk. 90+2 Fred (Fenerbahçe)





Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Okan Buruk'un ekibi Galatasaray ile Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.RAMS Park'ta oynanan mücadele, beklenenin aksine az pozisyona sahne olurken karşılıklı mücadelerle geçen karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ilk devre rakibini 3-1 yendiği için Fenerbahçe'ye karşı ikili averajı eline almış oldu.Ligde Galatasaray 64 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 58 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta oynanan derbiye Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Rolanda Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ile çıktı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir yer aldı.Okan Buruk, geçen hafta içinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile yapılan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu müsabakasında ilk 11'de oynattığı Günay Güvenç, Cuesta, Jelert ve Mertens'i yedeğe çekti.Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Muslera, Frankowski, Eren Elmalı ve Lemina'ya formayı verdi.Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Mario Lemina ve Eren Elmalı, bu sezon ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı.Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 24. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında giyen iki futbolcu, söz konusu mücadelenin 2. yarısında oyuna dahil oldu.Galatasaray'da sakatlığı geçen Yunus Akgün, derbinin kadrosuna dahil edildi.Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 6 maç kaçıran Yunus, Fenerbahçe derbisinde yedekler arasında yer aldı.Yeni transferler Przemyslaw Frankowski ile Eren Elmalı, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde forma giydi.Sarı-kırmızılı ekipte diğer yeni transferler Ahmed Kutucu ve Carlos Cuesta ile kadroda olmasına rağmen daha önce derbide forma giymeyen kaleci Günay Güvenç ve Yusuf Demir, yedekler arasında ilk heyecanı yaşamak için bekledi.Sakatlığından dolayı sezonu kapatan sarı-kırmızılı takımın yıldızı Mauro Icardi, RAMS Park'ta taraftarı selamladı.Müsabaka öncesinde sahaya çıkan Arjantinli futbolcu, kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı eşliğinde tribünleri gezdi. Taraftarlar, Icardi'ye büyük sevgi gösterisinde bulundu.Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı.İki takım arasında profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana yapılan 17 derbide yabancı hakem düdük çaldı. Son olarak 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide yabancı hakem düdük çaldı. Söz konusu derbiden 55 yıl sonra takımlar yabancı hakem idaresinde maça çıktı.Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlendi.Galatasaray formasıyla ligde 100'den fazla maça çıkan Barış Alper Yılmaz'a plaket verildi.Sarı-kırmızılı formayı 22. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında 100. kez terleten milli futbolcuya, kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından derbi öncesi plaket ve 100 numaralı forma takdim edildi.Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, taraftarlara maç içinde sadece takımı desteklemeleri ve tahriklere kapılmamaları yönünde uyarıda bulundu.Sosyal medyadan taraftarları için mesajlar paylaşan Galatasaray Kulübü, ayrıca stat dışı ve içinde bildiriler dağıttı.Taraftara verilen uyarı metninde şu ifadeler kullanıldı:"Bugün sezonun en kritik sınavlarından birine çıkıyoruz. Galatasaray'ımızın şampiyonluk yolundaki en önemli virajında sahada oynayacak oyuncularımız kadar tribündeki bizlerin de konsantrasyonu, isteği, arzusu ve sağduyusu çok önemli. Bugün başarı elde edebilmek için her türlü provokasyonu yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple karşı karşıyayız. Maç öncesinde, sırasında ve sonrası her fırsatta takımımızı, tribündeki bizleri tahrik edip hata yaptırmaya çalışacaklar. Özellikle rakibin sahaya çıktığı ilk andan itibaren bizleri provoke etmesine asla izin vermemeliyiz. Çünkü bundan beslenmek isteyecekler. Bugün camiamıza yapılan saldırıları durdurma, kurulan tezgahları yıkma günüdür."Bildiride sarı-kırmızılı taraftarlar için maddeler halinde yapması gerekenler sıralandı. Ayrıca müsabaka öncesinde sık sık uyarı anonsu yapıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü, derbi için geniş güvenlik önlemleri aldı.Galatasaray ile Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği müsabaka için İstanbul genelinde 32 bin emniyet personeli görev yaptı.Maçta polisler, tribünle saha arasına adeta güvenlik duvarı ördü.Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi için satışa sunulan tüm biletleri tüketti.RAMS Park'ta dolu tribünler önünde yapılan müsabakayı yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı, 2 bin 500 de sarı-lacivertli taraftar izledi.Türkiye'nin dünya futbolunda en çok ilgi çeken müsabakası olan derbi için 25 yabancı basın mensubu izledi.Türkiye Spor Yazarları Derneği aracılığıyla derbi için Fransa, İsveç, Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, Filistin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, İspanya, Romanya ve Danimarka'dan toplamda 25 muhabir, foto muhabiri ve kameraman akreditasyon yaptırdı.Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Anderlecht maçının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Anderlecht müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Bright Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat'ı yedeğe çekti.Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray derbisinde bu isimlerin yerlerine Oğuz Aydın ile Çağlar Söyüncü'yü ilk 11'de forma verdi.Fenerbahçe, derbiye İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ile başladı.Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Anderson Talisca ve Cenk Tosun ise maça yedek soyundu.Fenerbahçe'nin sakatlıktan yeni çıkan savunma oyuncuları Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, derbide kadroya dahil edildi.Milli stoper Çağlar Söyüncü müsabakaya ilk 11'de başlarken, Alexander Djiku yedekler arasında yer aldı.Sakatlığının ardından ligdeki Kasımpaşa ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht maçında görev alamayan Çağlar, ligde son olarak Alanyaspor müsabakasında forma giymişti.Son olarak Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a karşı forma giyen Djiku ise ligde Alanyaspor ve Kasımpaşa maçları ile UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht müsabakasında takımını yalnız bırakmıştı.Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Dominik Livakovic, 10 maç aranın ardından kadroya girdi.Son olarak 13 Ocak tarihinde Konyaspor deplasmanında forma giyen Hırvat kaleci, ardından ligde 5, kupada 1 ve Avrupa'da 4 müsabakayı kaçırdı.Yaklaşık 1,5 ay sonra formasına kavuşan Livakovic, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.Fenerbahçe, zorlu Galatasaray deplasmanında 4 oyuncusundan faydalanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos'un yanı sıra yabancı kontenjanı sebebiyle Allan Saint-Maximin zorlu müsabakanın kadrosunda almadı.Bu isimlerin dışında Levent Mercan da teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterdi.Sarı-lacivertli takımın sahaya çıktığı sırada Galatasaray tribünleri, Mert Hakan aleyhinde tezahüratta bulundu.Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakmadı.Statta kendileri için ayrılan tribünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.Türkiye'nin merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım oyuncularından çarpıcı bir davranış geldi.İstiklal Marşı'nın ardından iki takım oyuncularının birbirleriyle el sıkışmadan sahaya dağıldığı ve maç öncesinde birbirlerine başarılar dilemedikleri görüldü.Bu görüntüler sosyal medyada büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.Fenerbahçe maçın 12. dakikasında Galatasaray karşısında öne geçti ancak pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.Sol kanattan Kostic'in yaptığı ortaya Szymanski hareketlendi ve Muslera ile çarpıştı.Muslera'nın yerde olduğu esnada Oğuz Aydın önünde kalan topu boş ağlara gönderdi ancak hakem Slavko Vincic golü iptal etti.Pozisyonun ardından Szymanski'nin yaptığı hareketin faul olduğu ifade eden Vincic, VAR'dan pozisyon için onay aldı ve faul kararında kaldı.Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 33. dakikada sinirler gerildi.Victor Osimhen, Yusuf Akçiçek ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Osimhen ve Galatasaray yedek kulübesi penaltı bekledi.Hakem Vincic, VAR'ı bir süre dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi. Bu sırada Osimhen ile Fenerbahçe yedek kulübesineki Mert Hakan sözlü dalaşa girdi. Osimhen, Mert Hakan'a sus işareti yaptı.Yedek kulübelerinin de tartışmaya dahil olmasının ardından iki takımın idari menajerleri sarı kart gördü.Fenerbahçe tribünleri, derbinin 52. dakikasında yakılan meşaleleri Galatasaray tribünlerinin üstüne attı. Hakem Slavko Vincic, mücadeleyi yaklaşık 2 dakika durdurdu ve olayların normale dönmesini bekledi. Emniyet, meşalelerin söndürülmesini sağladı.Maçın 67. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Kostic'in ortasında Alexander Djiku kafayı vurdu, Muslera topu iki hamlede güçlükle kurtardı.49. dakikada Barış Alper Yılmaz, sol çaprazından içeriye doğru ortaladı. Kimsenin dokunamadığı ve kaleye yönelen topu, kaleci İrfan Can soluna yatarak kurtardı.54. dakikada Kostic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü, penaltı noktası üzerinde topa kafayla vurdu. Kaleci Muslera, bu pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol etti.62. dakikada Dzeko ile Abdülkerim Bardakcı'nın mücadelesinde seken topu önünde bulan Fred'in ceza sahasısağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.64. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ çaprazından orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Muslera topu kornere gönderdi.67. dakikada Kostic'in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkteki Djiku'nun kafayla vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı çıkardı. Altıpas çizgisi üzerinde Tadic'in seken topa yaptığı vuruşta, Uruguaylı file bekçisi ikinci kez gole izin vermedi.88. dakikada Amrabat'ın pas hatasında topu önünde bulan Lemina'nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kurtardı.