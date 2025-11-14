14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Menemen FK'da 3 oyuncu kadro dışı

Menemen FK'da ödemeler nedeniyle yönetimle sorun yaşadığı öne sürülen Seçim Can, Eyüp Poyraz ve Onur Akdeniz kadro dışı bırakıldı.

calendar 14 Kasım 2025 13:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK'da 3 oyuncu kadro dışı
2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'da yönetim 3 futbolcuyu kadro dışı bıraktı.

Sarı-lacivertlilerde santrfor Seçim Can Koç (28), sağ bek Eyüp Poyraz (27) ve stoper Onur Akdeniz (28) takımdan çıkarıldı. Üç oyuncunun ödemeler konusunda yönetimle ters düştüğü iddia edildi. 

Ligde 12 maçta 19 puan toplayarak 8'inci basamakta yer alan İzmir temsilcisinde Seçim Can, ligde oynadığı 11 maçta 7 gol atarak dikkat çekmişti. Onur ligde 6 müsabakada görev yaparken, Eyüp ise 12 müsabakada forma giydi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
