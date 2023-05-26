Menajeri açıkladı! Veratti, İtalya'ya dönmek istiyor

2012'den bu yana Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen İtalyan futbolcu Marco Veratti'nin menajeri Rafael Pimenta İtalyan basınına konuştu.



''BİR İTALYAN ER YADA GEÇ EVİNE DÖNER''



Veratti'nin kadın menajeri Rafaela Pimenta; "Bir İtalyan er ya da geç eve gelmeyi düşünür; her zaman geri dönmek ister. Onun için öyle olmadığını söyleyemem. Fransa'da sona ermek üzere olan on birinci sezon ve şimdi PSG İle yeniden şampiyonluk üzere sezon bitince o zaman göreceğiz'' ifadelerini kullandı.



Pimenta, Verratti'nin son aylarda takıma sert bir şekilde karşı çıkan taraftarların hedef aldığı oyunculardan biri olduğuna dair bazı söylentilerde de bulundu.



Buna karşın 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz Kasım ayında kulübüyle olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı.



Marco Veratti 11 sezonda 9. şampiyonluğuna koştuğu Paris Saint-Germian ile 414 maça çıkarken 11 gol 61 asistlik performans sergiledi.