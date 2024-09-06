Memphis Depay'ın yeni kulübü belli oluyor

Hollandalı yıldız Memphis Depay, Corinthians ile anlaşmaya çok yakın.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Memphis Depay'ın yeni kulübü belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Eylül 2024 19:29
Son güncelleme 06 Eylül 2024 19:35
Uzun zamandır boşta olan ve herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan Memphis Depay'ın yeni kulübü belli oluyor.

Globo'nun haberine göre Hollandalı futbolcu, Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'la sözleşme imzalayacak.

Sözleşmenin 2 yıl olacağı ve Depay'ın imza atmak için Brezilya'ya gideceği de söylenenler arasında yer alıyor.

PERFORMANSI

Depay, geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 31 maça çıkıp 9 gol 2 asistlik performans sergiledi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery