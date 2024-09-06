Uzun zamandır boşta olan ve herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan Memphis Depay'ın yeni kulübü belli oluyor.



Globo'nun haberine göre Hollandalı futbolcu, Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'la sözleşme imzalayacak.



Sözleşmenin 2 yıl olacağı ve Depay'ın imza atmak için Brezilya'ya gideceği de söylenenler arasında yer alıyor.



PERFORMANSI



Depay, geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 31 maça çıkıp 9 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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