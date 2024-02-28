Memik Yılmaz: ''Sumudica'ya güveniyoruz''

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, 4 Mart Pazartesi günü Bitexen Antalyaspor ile yapacakları maça odaklandıklarını belirterek, takıma ve hocalarına güvendiklerini bildirdi.Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya deplasmanının kendileri için önemli olduğunu söyledi.Takım ve yönetim olarak Antalyaspor maçını çok önemsediklerini ve bu anlamda hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı nedeniyle ligde son 2 maçtır takımını yalnız bırakan Mustafa Eskihellaç, bireysel olarak antrenmana başladı.Oynadığı tüm maçlarda ilk 11'de yer alan ve takımın en çok forma giyen oyuncularından Mustafa Eskihellaç'ın son durumu maç saati belli olacak.Sakatlığı devam eden Acosta'nın ise tedavisi devam ediyor.Gaziantep FK, ligde aldığı 28 puanla 17. sırada ve küme düşme hattında bulunuyor.