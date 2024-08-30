Melis Sezer, teniste şampiyon oldu

Melis Sezer, 2024 Türkiye Tenis Şampiyonası'nda kadınlarda şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Melis Sezer, teniste şampiyon oldu
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30 Ağustos 2024 18:27
 İstanbul'da düzenlenen 2024 Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda kadınlarda Melis Sezer şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TED Spor Kulübünde düzenlenen Büyükler Tenis Şampiyonası'nda kadınlar finalinde Melis Sezer ile Doğa Türkmen karşılaştı.

Melis, 3-6, 6-3, 6-4 biten setler sonucunda rakibini 2-1 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Dereceye giren sporculara kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Tınaz ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Altun takdim etti.

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