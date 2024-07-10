Melikgazi Kayseri Basketbol, Doğa Adıcan'ı renklerine bağladı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Doğa Adıcan'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Melikgazi Kayseri Basketbol, Doğa Adıcan'ı renklerine bağladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2024 13:44
 ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Doğa Adıcan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon OGM Ormanspor forması giyen 1,80 metre boyunda ve 23 yaşındaki Doğa Adıcan ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Doğa Adıcan, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery