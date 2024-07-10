ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Doğa Adıcan'ı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon OGM Ormanspor forması giyen 1,80 metre boyunda ve 23 yaşındaki Doğa Adıcan ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.



Doğa Adıcan, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU