Melih Mahmutoğlu: 'Sırbistan'ı yenebileceğimize inanıyorum'

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu üçüncü maçında Belçika'yı 86-52 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, ciddi bir rakip karşısında kazandıklarını vurgulayarak, "Önemli bir maçtı. Dünya Kupası'na kalmak için 4'te 4 yapmamız lazım. Savunmada sert oynayarak istediğimiz sonucu aldık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.



Sırbistan maçına ilişkin de konuşan Melih, "Çok daha önemli ve zor olacak. Deplasmanda oynayacağız. Bu şekilde oynarsak oradan da galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



