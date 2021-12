Melih Mahmutoğlu: 'Galatasaray maçlarına farklı hazırlanıyorum'

Fenerbahçe Beko'da takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve oyuncu Dyshawn Pierre, Galatasaray Nef'i 86-76 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundular.



MAHMUTOĞLU: "G.SARAY MAÇLARINA FARKLI HAZIRLANIYORUM"



Galatasaray maçlarına farklı hazırlandığını dile getiren Melih Mahmutoğlu, "Çok önemli Zenit deplasmanında galibiyetiyle döndük. Bu maça hazırlanmak için çok da vaktimiz olmadı. Bir idman yaptık. Her derbi maçı çok özeldir. Biz de bunu biliyorduk, ona göre oynadık. Maçı kazandık, mutluyuz. Önümüzde çok önemli iki EuroLegue maçı var. Lig de lideriz, EuroLeage'de de çıkışa geçtik. Bugün de derbi maçını kazandık. Çok mutluyuz. Tüm takım arkadaşlarımın eline, yüreğine sağlık. Bu maçın bu akşam keyfini çıkartıp, yarın itibariyle Maccabi maçına çalışmaya başlayacağız. EuroLeague'e iyi başlamadık ama işler yolunda gidecektir. Daha da iyi olacağız. Galibiyeti taraftarlara armağan ediyorum ve Maccabi ve Baskonia maçlarımıza taraftarlarımızı davet ediyorum. Zenit ve Monaco maçlarını kazandık. Taraftarımızla beraber Maccabi ve Monaco maçlarını da inşallah kazanırız. Bu haftayı güzel bitirdik, inşallah önümüzdeki haftayı da güzel bitiririz. Ben her zaman derbi maçlarına farklı hazırlanıyorum, farklı bakıyorum. Tabi ki her maç öyle ama derbi maçında tuttuğunuz takımda oynuyorsanız, kaptanıysanız... Böyle atmosferde oynamayı seviyorum da. Derbi maçlarının atmosferini özlemiştik. Hem kazandık, hem güzel performans sergiledim. Takım arkadaşlarımın eline, koluna, yüreğine sağlık. Aynı şekilde Galatasaray takımına da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." dedi.



Derbinin sarı - lacivertli taraftarlar için önemine dikkat çeken Dyshawn Pierre ise, "Çok iyi maç oldu. Bu atmosferde üzerimizde çok büyük baskı vardı. İyi performans gösterdik. Taraftarlarımız için ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz. İleriki adımlarımıza da bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bu tür ortamlarda olabiliyor. Ben (sahaya atılan yabancı maddeler) alıp, ortamı kurtarmak istedim. Bu ortamda bizim de oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO